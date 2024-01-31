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Portakal, "Mart ayında belki zam yapılabilir" derken, Prof. Dr. Şener ise erken emeklilik konusunda iki çalışmanın yapılacağını ve üçüncü adımın emekliye ek zam olabileceğini belirtti.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları arasındaki fark yüzde 49.25'e yükseltilerek memur ve memur emeklisi maaşlarıyla eşit hale getirildi. Bu düzenlemeyle en düşük emekli maaşı da 10 bin liraya çıktı. Ancak emeklilere ek zamlar henüz yatmadan, kulislerde 10 Mart sonrasında emekli maaşlarına seyyanen bir zam yapılacağı konuşuluyor.

Yapılacak olan zamın 4 bin lira seviyesinde olabileceği ve bu zammın 700 milyar TL'lik özel seçim bütçesinden karşılanabileceği iddialar arasında yer alıyor. Fatih Portakal, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Mart ayında belki zam yapılabilir. Ancak bu durumda asgari ücret, memur maaşı ve memur emekli maaşı gibi faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerekiyor. Belki bir düzeltme olabilir. Anketlerle ilgili bir olay bu" ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Sefer Şener ise erken emeklilik için yapılacak iki çalışmanın ardından üçüncü adımın emekliye ek zam konusu olacağını belirtti. Şener, "Emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine, yani 17 bin liraya yükseltilmesi veya en az 14-15 bin liralık taban maaş olması yönünde konuşmalar yapılıyor" dedi. Şener, bu yıl içinde Bağ-Kur'luların prim günlerinde düzenleme ve ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteğinin sağlanması düzenlemesinin yanı sıra en düşük emekli maaşının asgari ücrete yaklaştırılmasıyla ilgili çalışmaların faaliyete geçeceğini belirtti.

"Seyyanen zam" ifadesi ise tüm çalışanlara eşit zam yapılmak anlamına gelmekte olup, belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam uygulanması demektir.