Gündemin birinci maddesinde Sorgun ilçesine bağlı köylerin köprü ve menfez yapımı projesi için ayrılan 800 milyon liralık ödeneğin iptal edilerek, yine aynı ilçeye bağlı köylerin kilitli parke yapım projesi kaleminde kullanılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan rapor meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Komisyon Başkanı Dursun Tuncer raporla alakalı yaptığı açıklamada, “2023 yılı yatırım programı bütçesinden Sorgun ilçesine bağlı köylerin Köprü ve menfez yapım projesi için ayrılan 800 milyon liralık ödeneğinin iptal edilmesi ve yerine yine aynı ilçeye bağlı köylerin Kilitli parke yapım projesi harcama kaleminde kullanılmasının uygun olduğu komisyon ve ilçesindeki üyelerce uygun görüldüğünden, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10’uncu maddesinin (a) fıkrası uyarınca belirtilen ödenek tahsis değişikliğinin yapılması talepleri komisyonumuzca uygun görüldü” ifadelerini kullandı.

Gündemin ikinci maddesinde Kadışehri ilçesine bağlı köylerin içme suyu şebeke hatları ile içme suyu depolarının genel durumları hakkında Jeotermal ve Su Kaynakları Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Komisyon Başkanı Abdulbaki Karataş yaptığı açıklamada, ”İlimiz Kadışehri ilçesine bağlı Yelten köyüne 2023 yılı yatırım bütçesinden ayrılan ödenekle 50 metreküplük 1 adet 390 Milyon lira bedelle içme suyu deposu yapımının devam ettiği ve yakın zamanda bitirilecektir. Yine Kabalı köyünde 112 milyon lira bedelle içme suyu sondaj çalışması yapılmış ve pompasının da alınarak işlerin tamamlandığı belirtilmiştir. Yelten köyünde 250 metre ilave içme suyu hattı açılarak, borusu alınmış ve borunun döşenmesi yapılarak iş tamamlanmıştır. 50 milyon lira bedelle ilçeye bağlı muhtelif köylere içme suyu çeşmesi, içme suyu borusu vesaire malzemelerin alındığı ve çeşmelerinin yapıldığı gerek yerinde yapılan incelemelerden ve gerekse ilgililerinden alınan bilgilerden anlaşılmıştır” şeklinde konuştu.

Gündemin son maddesinde Kadışehri ilçesine bağlı köylerde yaptırılan ve yapımı devam eden köprü, menfez, kilitli parke ve kanalizasyon yapım ve onarımlarının genel durumları hakkında Spor ve Turizm Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan rapor meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Komisyon Başkanı İrfan Coşgun raporla alakalı yaptığı açıklamada, "Kadışehri ilçesine bağlı köylere İl Özel İdaresi 2023 yılı yatırım programı dahilinde bütçe imkanları dahilinde asfalt kaplama ve BSK projesi kapsamında iş yapılmamıştır. 2023 mali yılı yatırım programı dahilinde 1 Milyar 646 Milyon 878 bin 80 lira bedelle ilçeye bağlı Hanözü köyüne 997 metrekare kilitli parke, Çamsaray köyüne 993 metrekare kilitli parke, Dikmesöğüt köyüne 982 metrekare kilitli parke, Seyhan köyüne bin 9 metrekare kilitli parke, Yelten köyüne 988 metrekare Kilitli parke, Örencik köyüne 2 bin 138 metrekare Kilitli parke, Kıyılı köyüne 997 metrekare Kilit parke ve Kabalı köyüne bin 873 metrekare olmak üzere toplamda 9 bin 977 metrekare kilit parke yapılmıştır. 2023 yılı içerisinde Köy-Des programı dahilinde 1 Milyar 986 Milyon 192 bin lira ilçeye bağlı Buzluk köyüne 998 metrekare kilit parke, Aşağıkızılöz köyüne 398 metrekare kilit parke, Derbent köyüne 825 metrekare kilit parke, Kemallı köyüne bin 15 metrekare kilit parke, Yanık köyüne bin 235 metrekare kilit parke, Elmalıçiftliği köyüne bin 7 metrekare kilit parke, Yavuhasan köyüne bin 4 metrekare kilit parke, Ovacık köyüne bin 5 metrekare kilit parke ve Gümüşsu köyüne bin 1 metrekare olmak üzere toplamda 7 bin 487 metrekare kilit parke yapımı gerçekleştiği, gerek yerinde yapılan incelemelerden ve gerekse ilgililerinden alınan bilgilerden anlaşıldı” diye konuştu. (Alpaslan Demir)