Eylül ayında enflasyon yüzde 4,75 artarak yıllık bazda yüzde 61,53'e yükseldi. Bu gelişme, temmuz, ağustos ve eylül aylarını içeren üç aylık dönemdeki enflasyonun yüzde 25,11 olduğunu gösteriyor.

Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan bu grup, şimdi bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanacaklar. Eylül sonu itibarıyla enflasyon farkı yüzde 18'i aşmış durumda. Net rakam, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verileri ile belli olacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN ZAM DURUMU

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için durum biraz farklı. Bu kapsamdaki emekliler, 6 ayda bir açıklanan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyorlar. Yılın ikinci yarısında üç aylık veri açıklandığı için şimdiden yüzde 25,11'lik bir zam imkanı doğmuş bulunuyor. Geriye kalan üç ayın enflasyon verilerinin açıklanmasıyla zam oranı netleşecek.

REFAH PAYI İHTİMALİ

Zamların yanı sıra hükümetin, bu oranların üzerine refah payı eklemesi de mümkün. 4 Ocak 2024'te açıklanacak olan enflasyon oranıyla birlikte zam oranları tam olarak netleşecek ve memur, emekli ve diğer kesimler için yeni dönemdeki ekonomik koşullar daha net bir şekilde belirlenecek.