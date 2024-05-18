Nakit avans çekmek isteyenler için üzücü haberler duyuruldu. Bankalar, eş zamanlı olarak nakit avans işlemlerinde önemli değişikliklere gidiyor. Yeni düzenlemeler ve ayrıntılar haberimizde.

Yeni ekonomi yönetimi, göreve gelmesiyle birlikte kredi kartı harcamalarına yeni düzenlemeler getirmek için adımlar atmaya başladı. Geçen yıl haziran ayı öncesinde düşük olan kredi kartı faizleri ve nakit çekim ücretleri, harcamaların ve nakit çekimlerin hızla artmasına neden olmuştu. Ancak, politika faizlerindeki artışlar bu oranları yükseltti ve Mart ayında yeni hesaplama yöntemiyle bu oranlar daha da arttı.

Merkez Bankası'nın faiz oranını %5'e yükseltmesi, kredi kartından nakit çekim işlemlerini doğrudan etkiledi. BKM'nin aylık verilerine göre, kredi kartından nakit çekim tutarı, geçen yıl haziran ve temmuz aylarında %43 azalmasının ardından ağustos ayında yeniden artış gösterdi. Haziran ve temmuz aylarında yaklaşık 40 milyar lira olan kredi kartı nakit çekimleri, ağustosta 60 milyar lirayı geçti ve yılı 104,4 milyar lira ile tamamladı.

Bu yılın ilk iki ayında rekor seviyelerde kredi kartı nakit çekim işlemleri gerçekleşti. Ocak ayında 116,15 milyar lira, şubat ayında ise 121,25 milyar lira olarak kaydedildi. 16 Mart'ta %5 faiz oranının devreye girmesiyle mart ayında nakit çekim tutarı %26,32 azalarak 89,34 milyar liraya geriledi. Nakit çekim işlem adedi de %18,44 azaldı. Mart ayında yıl sonuna göre nakit çekim işlemi tutarı ise %14,43 azaldı. Faiz artışının etkisinin nisan ve mayıs aylarında da devam etmesi bekleniyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kredili mevduat hesaplarındaki haftalık artışlar devam ediyor ve henüz bir düşüş yaşanmadı. 3 Mayıs itibarıyla bireysel kredili mevduat hesapları bakiyesi 237 milyar 320 milyon liraya yükseldi ve yıl sonuna göre %41'lik bir artış gösterdi.

16 Mart'ta açıklanan %5 faiz oranının devreye girmesiyle, nisanın ilk haftasında bireysel kredili mevduat hesapları bakiyesinde %3,67'lik bir gerileme yaşandı. Ancak sonraki haftalarda %5,5'in üzerinde haftalık artışlar yeniden başladı. 3 Mayıs itibarıyla ise bir önceki haftaya göre %2,3'lük bir büyüme gerçekleşti. Tüzel kişilerin kredili mevduat hesapları bakiyesi ise 3 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre %3,9 artışla 122 milyar 841 milyon liraya yükseldi.