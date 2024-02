Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan, sosyal yardım projesi kapsamında 20’inci projesi olan Refahkart’ı tanıttı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Arslan, “Belediye bünyesinde değişik şekillerde yapılan sosyal yardımlar, sil baştan yeniden düzenlenecek, tek çatı altında toplanacak” dedi.

Arslan açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Artık yardım kolisi dağıtarak, ekmek kuyruğunda bekleterek ve benzeri insanların onuru incitilmeyecek, rencide edilmeyecek. Bunun yerine her ay karta yüklenecek kredi para ile ihtiyaç sahibi ve dar gelirli hemşehrilerimiz, ihtiyacı ne ise, canı ne istiyorsa çekinmeden, sıkılmadan gidip kartla alışverişini yapabilecek. Sadece gıda değil her türlü ihtiyaçlarını, belediye ile anlaşma yapan yerel işyerlerinden, mahalle bakkalı dahil her türlü küçük esnaftan yapabilecekler. Bu kartla aynı zamanda küçük yerel esnafımızı da desteklemiş olacağız. Yozgat'ın parası Yozgat'ta kalacak. İnsanlık onuru bizim için çok değerlidir, ve artık sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek.”