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1908 yılında Tevfikizade Ahmet Bey tarafından inşa ettirilen tek balkonlu Saat Kulesi’ni tanıtan Yozgat Valiliği, Saat Kulesi’nin Osmanlı son dönem mimarisini yansıttığını söyledi.

Şehrin simgesi haline gelen yapının, Yozgat’a geldiğinizde tüm heybetiyle karşıladığını söyleyen Valilik tarafından şehrin güzel ve tarihi yapıları sosyal medya üzerinden tanıtılarak daha çok insanın görmesi sağlanıyor.

Tevfikizade Ahmet Bey, Belediye Başkanlığı sırasında yaptırılan Saat Kulesi’nin Mimarı Şakir Ustadır. Yapı şehrin merkezinde yükselsen kare prizma gövdeli uzun bir kuledir.

Saat Kulesi 7 kat ve bir ahşap kubbe çatıdan oluşurken çanın üst katına, dört cepheye de bakan 4 adet saat yerleştirildi.

Kule, saatin asıldığı petek altında çıkmalı tek balkona sahip olacak stilde tasarlandı. Ayrıca balkon, gövde dışına doğru genişler ve oldukça süslü ayak, korkuluk ve parmaklıklara sahip. Cephesi açısından bütüncül balkonlu saat kulesi sınıflandırmasına giriyor. Kulenin balkonunu her cepheye hakim olunacak şekilde tasarlandı.

Kuleye giriş kuzey cepheden yuvarlak kemerli bir kapıdan sağlanmakta olup, yukarıya zikzak şeklindeki ahşap merdivenlerle çıkılıyor. Şerefeli bölümün altında ise, üç kademe aşağı doğru her katta küçük yuvarlak kemerli birer pencere bulunuyor.

Kulenin giriş katı ilk dönemlerde muvakkithane olarak, kulenin kendisi ise yangın gözlemek amacıyla kullanıldı.

Kuledeki saatlerin üzerinde Fransız imâlatçısı Nores Jura ve L.D. Odobey Cadet'in ismi yazılıdır. Saat çanı yaklaşık 250 kilogram ağırlığında bulunuyor.

SAAT KULESİ’NİN KULLANIŞ AMACI

Saat Kule’nin giriş katı ilk dönemlerde muvakkithane olarak, kulenin kendisi ise yangın gözlemek amacıyla kullanıldığı söylenir.