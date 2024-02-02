Tahmini Okuma Süresi: dakika

Dolar ve euro kuru haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 02 Şubat 2024 Cuma günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 30.4545 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 30.4495 liradan, satış fiyatı ise 30.4596 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.29'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 33.1548 TL'den yapan euro şu anda 33.1473 TL alış ve 33.1623 TL satış fiyatına sahip.