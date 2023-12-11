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Çalışmayan ve çalışan emeklilere yönelik alınan 5 bin TL'lik ikramiye kararının ardından, internet üzerinde kadınlara yönelik 4 bin TL'lik destek iddiası ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine vatandaşlar, kadınlara yönelik 4000 TL devlet desteğinin var olup olmadığını araştırmaya başladılar. Ancak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama yapılmadığı için bu iddianın doğruluğu belirsizliğini koruyor.

KADINLARA 4 BİN TL DEVLET DESTEĞİ İDDİASI

Çalışan çalışmayan tüm ev hanımlarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 4 bin liralık ödeme yapılacağı iddia edildi. İşte 4 bin TL'lik devlet desteği iddiası hakkında merak edilenler...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çalışan ve çalışmayan tüm ev hanımlarına 4 bin liralık ödeme yapılacağı iddiası, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ancak, bakanlık tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Dolayısıyla, medya kaynakları ve sosyal medya platformlarında dolaşan bu bilgilerin doğruluğu konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

Bakanlık tarafından resmi bir açıklama yapılmadığı sürece, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev hanımlarına 4 bin TL'lik ödeme yapacağına dair iddianın doğruluğu belirlenememektedir.