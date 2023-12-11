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Dolar ve euro kuru haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 11 Aralık 2023 Pazartesi günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 28.969 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.963 liradan, satış fiyatı ise 28.9752 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.02'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 31.2094 TL'den yapan euro şu anda 31.2043 TL alış ve 31.2147 TL satış fiyatına sahip.