Düzenlenen imza törenine Kaymakam Recep Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, projeye katılan okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Programda bir konuşma yapan Kaymakam Recep Aydın; “Kaymakamlığımız tarafından yürütülecek ve belediyeler, sivil toplum kuruluşları, hayırseverler tarafından destek sağlanıp uygulanacak olan eğitim projeleri destek programı ile ilçemizdeki öğrencilere kimlik ve kişilik kazandırma, sosyal hayata katılımlarının artırılması amacıyla hazırlanmıştır. Proje ile gençlerin ve çocukların evrensel ve insani değerlere sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, çevreye saygılı bilgi ve özgüven sahibi, etkin, girişimci ve uluslararası alanda akranlarıyla rekabet edebilecek seviyede bireyler olarak kendi potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirebilecekleri imkân ve zemini oluşturmak amaçlanmıştır. İlçemiz okullarından projelerin hazırlanması istenmiş olup Kaymakamlığımıza gönderilen projeler heyet tarafından değerlendirmeye tabii tutulmuştur. 14 okulumuzdan 16 projenin desteklenmesi uygun görüldü” diye konuştu.

Program protokol imzalarının atılması ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. ●Haber Merkezi