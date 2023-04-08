İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı'nın da katıldığı etkinlikte öğrenci ve velilerle sohbetler edildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde oluşan depremden etkilenip Yozgat’a misafir olarak gelen öğrenci ve veliler öğretmenlerle birlikte Erdoğan Akdağ Ortaokulu’nun “Okulumuzda Yalnız Değilsiniz” projesi kapsamında iftar yemeğinde buluştu.

Bu güzel ve anlamlı etkinlikte bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Müdür Yazıcı, “Emek veren, katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi. Haber Merkezi