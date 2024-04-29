Sorgun İlçe Müftülüğü ev sahipliğinde hayatını kaybeden emekli din görevlisi Hafız Ali Açan için mevlid-i şerif okundu.
Diyanet İşleri Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Selami Açan'ın babası emekli din görevlisi Hafız Ali Açan için Sorgun İlçe Müftülüğü ev sahipliğinde mevlid-i şerif programı düzenlendi.
Sorgun Salih Paşa Cami'nde öğle namazı öncesinde yapılan mevlit programına 1. Hukuk Müşaviri Sayın Selami Açan, İl Müftüsü Ali Gülden, Sorgun İlçe Müftüsü İsa Yaykın, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.
Okunan mevlid-i şerif sonrası Müftü Ali Gülden’in yaptığı duaya amin denildi.
Kaynak: Haber Merkezi