Son toplantının üzerinden beş yıl geçtiğini ve bu süreçte bozulan ekonominin en çok kamu çalışanlarını, asgari ücretliyi ve emeklileri etkilediğine dikkat çeken Taşkın, bunların ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlarının kalıcı olarak çözülmesi için bu toplantının önemli olduğunun altını çizerek, kamu çalışanları ve emekliler için kritik bir öneme sahip olan bu toplantının 29-30 Nisan’da gerçekleştirileceğini, dar ve sabit gelirli çalışanlar ile emeklilerin gözünün bu toplantıda olacağını ifade etti.

“BU TOPLANTI KRİTİK ÖNEME SAHİP!”

Beştepe’de 29-30 Nisan tarihleri arasında iki gün sürecek olan toplantının çalışanlar ve emekliler için kritik önemi olduğunu dile getiren Genel Başkan Taşkın, “Zira çalışma hayatına ilişkin önemli ve güncel konular masaya yatırılacak. Bu toplantıdan hayırlı sonuçlar çıkmasını umut ediyoruz. Aksi halde dar ve sabit gelirli kamu çalışanları ve emeklilerin içinde bulunduğu yaşam koşulları daha da ağırlaşacak. 32 milyon çalışanı tek çatı altında toplayacak Türk İş Kanunu hakkında kamuoyuna açıklayıcı bilgi verilmedi. Bu konuda tereddütlerimiz var. Umuyoruz ki katılımcılar bu konuda çalışanları ve emeklileri düşünerek objektif kararlar alınmasını sağlarlar. Emekli aylık bağlama oranının düşmesi, Türk İş Kanunu hakkındaki endişelerimizi artırmaktadır” diye konuştu.

“ÇALIŞMA MECLİSİ’NDEN BEKLENTİLERİMİZ”

Genel Başkan Taşkın, “İlgili Bakanlıkça verginin tabana yayılacağı açıklanmıştı. Vergiyi ödeyen zaten alt gelir grupları. Bunların vergi yükü altında ezilmelerine izin verilmemelidir. Çalışanların üzerindeki vergi yükü azaltılmalı, gelir vergisi dilimlerinde çalışanların lehine düzenleme yapılmalı ve vergi oranı yüzde 15’te sabitlenmelidir. Yoksullaşan memur ve emeklinin ağırlaşan yaşamı Türkiye Yüzyılı’na yakışmıyor. Çalışma Meclisi bu sorunu kökten çözmelidir. Kamu çalışanlarına, asgari ücretliye ve emeklilere kalıcı refahın sağlanması ve ekonomik sorunların çözümü için Çalışma Meclisi’nden beklentilerimiz ve taleplerimiz şunlardır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda çalışanların lehine düzenleme yapılarak mağduriyet önlenmelidir. Atamalarda liyakat esas alınmalıdır. Giyim Yardımı günün ekonomik koşulları dikkate alınarak revize edilmelidir. 3600 ek gösterge mağduriyeti giderilmeli ve tüm kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde düzenleme yapılmalıdır. Sağlık teşkilatlarında gündüz ve gece mesai farkı dikkate alınarak fazla çalışma ücreti artırılmalıdır. Yıpranma payı geriye dönük olarak 4 yıla 1 yıl olarak düzenlenmeli ve tüm çalışanları kapsamalıdır. Yardımcı Hizmetli Sınıfı kaldırılmalı ve bir sefere mahsus olmak üzere eğitim durumları dikkate alınarak memur kadrosuna geçirilmelidir. Yoksulluk sınırı üstünde, emekliliğe yansıyan tek kalem maaş verilmelidir. 12 bin 60 lira seyyanen zam kök maaşa yansıtılmalı, memur emeklilerine de verilmelidir. Sendikalara üyelik ve istifalar e-devlet üzerinden yapılmalıdır. Enflasyon farkları her ay maaşa yansıtılarak aylık olarak verilmelidir. Memura Bayram ikramiyesi verilmeli, YÖK’e bağlı üniversitesi hastanelerinde çalışanlara tayin hakkı verilmeli, aile birliğinin sağlanması için 3+1 revize edilerek 1+1 şeklinde yeni bir düzenleme yapılmalı, meslek kodu mağduriyeti giderilmeli, ASM’lerde çalışanlara kadro verilmeli, sözleşmeli idareciliğe son verilmeli, kurumlarda baskı ve mobbing önlenmeli, bunun için ‘Mobbing ve Taciz Etik Kurulu’ oluşturulmalıdır. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav her yıl düzenli olarak yapılmalıdır. Personel alımlarında mülakat kaldırılmalıdır. Yeterli istihdam sağlanarak sağlık çalışanları üzerindeki iş yükü kaldırılmalıdır. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmak suretiyle vergide adalet sağlanmalıdır. TÜİK’in enflasyon verilerini gerçekçi ve doğru verilerle açıklaması sağlanmalıdır. Memura kira yardımı ve büyükşehir tazminatı verilmelidir. Kreş sorunu çözülmelidir. Memur ve emeklilerin ulaşım, elektrik, su ve doğalgazdan yüzde 50 indirimli yararlanması sağlanmalıdır. Fahiş fiyatı engellemek amacıyla kesintisiz etkili bir piyasa denetimi yapılmalı ve ağır müeyyide uygulanmalıdır. Refah payı verilmesi sağlanmalıdır.