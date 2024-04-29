Prof. Dr. Toros, Türkiye'de Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisini özellikle bahar aylarında hissettirdiğini ifade etti. Bu durumun, güneyde hava sıcaklıklarının artmasıyla meydana geldiğini vurguladı.

Toros, şu anda etkili olan sistemin Türkiye'ye Afrika'dan çöl tozları getirdiğini ve hafta sonuna kadar ülkeyi etkilemeye devam edeceğini belirtti. Çöl tozlarının içeriğinde önemli minerallerin bulunduğunu ve bu minerallerin bitkiler için hayati öneme sahip fosfor ve demir gibi elementler olduğunu söyledi. Bu nedenle, çöl tozlarının karada bitkilerin yanı sıra denizlerdeki diğer canlılar için de son derece faydalı olduğunu açıkladı.

Bahar aylarının bitkilerin filizlenme dönemi olduğunu ve toprağın yüksek mineralli olmasının önemli olduğunu vurgulayan Toros, "Bahar aylarında gelen çöl tozu aslında ülkemizde çiftçilere büyük bir destek sağlar ve bitkilerin gelişimine önemli katkılar sunar" dedi.

Toz taşınımının toprağın faydasına örnek olarak Amazon Ormanları'ndan bahseden Toros, bu ormanlarda sürekli yağmur yağmasına rağmen bitkilerin besinlerini Afrika'dan taşınan tozlardan aldığını ifade etti.

Toros, toz taşınımının solunum zorluğu çeken insanlar için olumsuz etkileri olabileceğini belirtti. Çöl tozlarının Türkiye'nin güney bölgelerinde daha etkili olduğunu ancak zaman zaman batı bölgelerinde de görülebildiğini kaydetti. Bu nedenle, hassas grupların bu duruma dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.