Akdağmadeni’nde şiddetli yağışlarda meydana gelebilecek tıkanma, su birikintisi ve baskınlarına sebebiyet vermemek üzere ilçede tüm menfez ve mazgallar belediye ekipleri tarafından temizleniyor.

Belediye ekipleri rutin olarak gerçekleştirdikleri çalışmalarda, mazgal demirlerini kaldırarak içerisinde biriken ve su baskınlarına neden olabilecek artıkları toplayıp, temizliyor.

Belediye Başkanı Nezih Yalçın yaptığı açıklamada, “Meteoroloji tarafından yapılan uyarılara göre Yozgat çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşlarımızın oluşması muhtemel Ani Sel - Su Baskını - Yıldırım- Yerel Dolu Yağışı- Ani kuvvetli rüzgar- Kısa süreli fırtına - Ulaşımda Aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını önemle duyuruyoruz” ifadelerini kullandı.