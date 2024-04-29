Yozgat Valiliği tarafından verilen kampanya izni sonucunda ihtiyaç duyulan paranın toplanmasıyla sağlığına kavuşan Eslem Fatma’dan sevenlerine mesaj.

Yozgat’ın sağlığına kavuşması için tek yürek olduğu Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası Eslem Fatma, 3. yaş gününü kutladı.

Yaş günü dolayısıyla sevenlerine mesaj gönderen Eslem Fatma, Yozgatlılara hasta çocuklar için destek vermeye devam etmelerini istedi.

Eslem Fatma mesajında, “Sevgili çilek ailem. Bugün benim doğum günüm. 3 yaşıma girdim, çok mutluyum. Desteklerinize, emeklerinize sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız. Lütfen diğer kardeşlerime destek olmayı unutmayın” ifadelerine yer verdi.