Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencileri Uluslararası Orta Anadolu Sempozyumu'na katıldı.

Yozgat Bozok Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 16-17-18 Mayıs 2024 tarihlerinde endüstri 5.0, yapay zekâ ve dijitalleşme alanlarında bilgi paylaşımı ve iş birliğini artırmak amacıyla "Endüstri 5.0, Yapay Zekâ ve Dijitalleşme" temalı Uluslararası Orta Anadolu Sempozyumu düzenlendi.

Sempozyum kapsamında Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat Güçlü, Prof. Dr. Hasan Güner Berkant, Doç. Dr. Dilşat Peker Ünal ve Dr. Öğr. Üyesi Aysel Korkmaz, fakülte asistanları Arş. Gör. Melike Pınarcıoğlu, Arş. Gör. Gökçe Akın ve Arş. Gör. Berkay Kılıç ile lisansüstü öğrencilerinden Hasan Türeyen, Ülkü Koç ve Mevlüde Çağlayan katıldı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, “Dekanlığımız adına kıymetli hocalarımız, asistanlarımız ve öğrencilerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz” ifadelerine yer verildi.