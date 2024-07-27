23 Aralık 2023 tarihinde Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde şehit olan Ahmet Arslan’ın geride bıraktığı ailesine bir ev alabilmek için Vali Mehmet Ali Özkan’ın talimatıyla Valilik onaylı yardım kampanyası başlatılarak vatandaşlardan destek istendi.

Konu ile ilgili Sorgun İlçe Tarım Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “23 Aralık 2023 tarihinde Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde şehit olan kahraman hemşehrimiz Ahmet Arslan’ın geride bıraktığı ailesine bir ev alabilmek için Sayın Valimizin talimatıyla Valilik onaylı yardım kampanyası başlatılmıştır. Banka hesap bilgileri aşağıda bildirilmiş olup, gerekli desteğin sağlanması önem arz etmektedir.

Banka Adı ve Şubesi; Ziraat Bankası Sorgun Şubesi

Hesap Adı; Şehit Ahmet Arslan Yardım Hesabı

TR45 0001 0003 2283 4067 4250 05” denildi.