Yapılan açıklamada buzağı desteği bin lira olarak belirtildi. Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “20 hayvanı olanlar artı bin lira, kadın ve gençler (41 Yaş) artı 700 lira, ari işletmelerde dişi buzağılara artı 4 bin lira, ab onaylı çiftliklere dişi buzağılara artı 600 lira, suni tohumlama ve embriyo transferi artı 800 lira, yerli sperma artı 500 lira, soy kütüğü kayıtlı dişi buzağılara artı 800 - bin 500 lira, tarımsal amaçlı örgüt üyelerine artı 200 lira.”

Kuzu ve oğlak desteği 200 lira olarak açıklanan bilgilendirmede, “100 başa kadar olanlara artı 200 lira, 100 baş - 200 baş üzeri olanlara artı 360 lira, kadın ve gençlere artı 140 lira, tarımsal amaçlı örgütlere üye olanlara artı 40 lira” ifadelerine yer verildi.

Yapılan bilgilendirmede yetkililer tarafından atık desteği (72 Saat) 5 bin lira olarak açıklandı.

Açıklamada, “Arı desteği 80 lira, tarımsal amaçlı örgütlere üye olanlara artı 20 lira, kadın ve gençlere artı 40 lira, gezginci arıcılara artı 30 lira” destek verileceği belirtildi.

Son olarak açıklamada, “Besi (kesim) desteği 200 kilogram karkasa 500 lira, 1-20 baş hayvanı olana artı 2 bin lira, kadın ve gençlere artı 150 lira, ırka göre 300 lira - 500 lira, tarımsal amaçlı örgütlere üye olanlara artı 100 lira” destek verileceği aktarıldı.