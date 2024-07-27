Yozgat Valiliği, platform üyelikleri üzerinden yapılan dolandırıcılığa karşı vatandaşları uyardı.

Valilik tarafından dijital medya platformlarını taklit ederek oluşturulan sahte bağlantılara karşı vatandaşlar uyarılarak dikkat edilmesi gereken noktalar bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Sahte sitelerde form doldurmayın, ödeme yapmayın ve kişisel bilgilerinizi paylaşmayın” denildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Dijital medya platformları taklit edilerek ‘üyelik süreniz dolmuştur, ücretsiz üyelik uzatma’ gibi içeriklerle gönderilen asılsız mesajlara dikkat! Bu tür oltalama amaçlı mesajlarda iletilen sahte bağlantılara tıklamayın. Yönlendirilen sahte sitelerde form doldurmayın, ödeme yapmayın ve kişisel bilgilerinizi paylaşmayın. Dijital medya üyelik işlemlerinizi ilgili platformların resmî sayfa veya uygulamaları üzerinden takip edin.”