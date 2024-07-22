Yozgat’ın yanı başına altın rezervi bulundu. Detaylar haberimizde…

Ereğli Demir Çelik (Erdemir), Sivas ili sınırlarında yer alan maden sahasında altın madenine rastlandığını duyurdu. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, olası rezerv miktarının belirlenebilmesi için tespit çalışmalarının başlatılacağı ifade edildi.

Açıklamada, Erdemir'in bağlı ortaklıklarından Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (Ermaden) uhdesinde bulunan Sivas'taki maden sahasında altın keşfedildiği belirtildi. Şirket, bu önemli keşif sonrasında, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) standartlarına uygun olarak rezerv tespit çalışmalarının başlatılmasına karar verildiğini bildirdi.

Erdemir'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ (Ermaden) uhdesinde bulunan ve Sivas ili sınırlarında yer alan maden sahasında altın madenine rastlanmıştır. Bu kapsamda, olası rezerv miktarının ölçümlenebilmesi amacıyla Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) standartlarında rezerv tespit çalışmalarının başlatılmasına ilişkin karar verilmiştir."