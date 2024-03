Başkan Adıgözel yaptığı açıklamada, “Yozgat'ta belediye başkanlığı seçimlerini Yeniden Refah Partisi'nin kazanacağını anlayınca önce ittifak yapmayı düşündüler, sonra ayrı ayrı seçimlere girelim dediler, baktılar ayrı ayrı da seçimi kazanamayacaklar sonra yine ittifak yapalım noktasına geldiler. Bu sefer de mevcut belediye başkanı ile seçime girilmesi halinde MHP seçmeninin Yeniden Refah Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan'a oy vereceğinden korkup tekrar seçime ayrı adaylarla girmeye karar verdiler” dedi.

Adıgözel, “İster ittifak halinde isterse ayrı ayrı, her ne şekilde seçime girerlerse girsinler bugün Yozgat'ta yapılan firma ismi, künyesi belli olan tüm anketlerde birinci çıkan Yeniden Refah Partisi ve Kazım Arslan. İşte bu yüzden kendi yaptırdıkları anketleri açıklayamıyorlar. Kamuoyu ile paylaşamıyorlar. Sadece photoshop üzerinden hazırlanmış sahte anketleri paylaşmakla meşguller” diye konuştu.

Son günlerde AK Partili seçmenlerin MHP adayının Yozgat'ta seçimi kazanmak için değil, kendilerine seçimi kazandırmak için geldiğini her fırsatta, söylediklerini dile getiren Başkan Adıgözel açıklamasını şu şekilde tamamladı: “Seçim sürecinin en başında aralarında anlaştıklarını, MHP adayının Yeniden Refah Partisi'nin oylarını bölerek AK Parti'ye kazandırmak niyetinde olduğunu hemen her yerde iddia ediyorlar. Seçmenleri bu yolla ikna etmeye çalışıyorlar. Demek ki Yeniden Refah Partisi olarak Yozgatlı hemşerilerimizin gönlüne girmeyi başarmışız. Demek ki Yeniden Refah Partisi olarak kendimizi anlatabilmişiz. Demek ki Yeniden Refah Partisi olarak doğru zamanda doğru adayla yola çıkmışız. Son olarak programında yer almamasına rağmen sayın cumhurbaşkanını bir şekilde ikna edip Yozgat'a davet ettiler. Ve 26 Mart salı günü Yozgat sayın cumhurbaşkanını misafir edecek. Hal böyle olunca bir önceki yerel seçimlerde cumhurbaşkanı tarafından Yozgat özelinde verilen ‘Usta Birliği’ sözünü hatırlatmadan geçemiyoruz. Sayın cumhurbaşkanı iktidarda olan her siyasi parti lideri gibi gittiği her ilde yereldeki siyasetçilerin önerisi üzerine bir taahhütte bulunur, bir müjde verir. Yozgat'ta AK Parti teşkilatı ve yöneticileri Yozgatlının beklentilerinden, Yozgat'ın ve Türkiye’nin gerçeklerinden o kadar uzaklar ki ülkenin gündeminde olmayan bir acemi birliği müjdesi ile şehrimizin insanlarını kandırdılar. Türkiye'de bu konuda hiçbir çalışma yokken, ülkenin gündeminde bile değilken acemi birliğini Yozgat'a getirtmeyi istemek kırmızı kar yağmasını, güneşin batıdan doğmasını beklemek kadar gerçeklikten uzak. Oysaki Yozgat'taki AK Partililer Türkiye'nin dört bir tarafına yapılan savunma sanayi yatırımlarından birisinin Yozgat'a yapılmasını isteyebilir ve bu da geçtiğimiz 5 sene içinde gerçekleşebilirdi. Ya da istihdamın artırılması için Yozgat yatırım teşviki açısından daha cazip bir hale getirilebilir ve Yozgat'a yeni fabrikaların açılması mümkün olabilirdi. Hiç olmazsa içinde doğru düzgün uzman hekim kalmayan Yozgat Şehir hastanesinin hekimlerle sözleşme yapma usulü değiştirilebilir, insanların sağlık hizmetlerine kolayca ulaşımı sağlanabilirdi. Ama isteye isteye Yozgat'a 5 sene içinde yapılması mümkün olmayan Acemi Birliği’ni istediler ve 5 yıl boyunca da adıyla Yozgatlıyı avuttular. 5 sene önce Yozgatlıyı bu vaat ile avuttunuz peki şimdi hangi yüzle Yozgatlının karşısına çıkıp oy isteyeceksiniz? ‘Acemi birliği yetmez usta birliği yakışır’ dediğiniz Yozgat için cumhurbaşkanından bu defa hangi ‘ustalık’ eseri için müjde isteyeceksiniz? Son günlerde sayın cumhurbaşkanının Yozgat mitinginde bir ilçemize üniversite bünyesinde bir fakülte kazandırılması için vaatte bulunacağı ve bu amaçla kullanılmak üzere mülkiyeti AK Partili eski bir siyasetçiye ait olan ve ekonomik olarak zarar eden özel bir kurumun binasının devlete ücreti karşılığında devredileceği iddiası dilden dile yayılmaktadır. Şayet bu iddialar doğru ise ve Yozgat mitinginde sayın cumhurbaşkanı bu konuda bir vaatte bulunacak olursa bu Yozgat'taki AK Partili yöneticilerin Yozgat'ı değil kendilerini düşündüklerinin en büyük delili olacaktır. Size Yozgatlılar adına açık bir dille ve net olarak hatırlatmak istiyoruz. Hiç olmazsa koltuktan giderken kendinizi değil Yozgat'ı, Yozgatlıyı düşünün. Koltuklar emanet, makamlar gelip geçici. Sultan Süleyman'a kalmadı dünya. Hiç birimize kalmayacak. Hiç olmazsa Yozgat'ta siyaset yapan bizlerin Yozgat'ta eseri baki kalsın. Yeniden Refah Partisi olarak Yozgat'ta doğruya doğru yanlışa yanlış diyebilme cesaretini ve erdemini gösterebilen tek siyasi hareket olmaya daima devam edecek ve Yozgat'ın hak ve hukukunu her şeyden üstte tutacağız.”