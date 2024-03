Program Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde yapılan etkinlikte bir açıklama yapan Yozgat Kütüphane Müdürü Salih Eren, “1964 yılından bu yana Mart ayının son haftası Kütüphaneler Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu hafta münasebetiyle çeşitli faaliyetler düzenleyerek öğrencilerimize, gençlerimize ve halkımıza kitapların ve kütüphanelerin önemi, kütüphaneciliğin sorunları ve bu sorunların nasıl aşılacağı konusunda bilgiler verilmektedir. Küçük yaşlıdan itibaren okumayı öğrenen çocukların yaratıcılık ve öğrenme isteği gelişir. Bu yüzden okumayı teşvik etmek, küçüklerde bilgi seviyesini geliştirmeye yardımcı olur. Öğrenmek için okumak, okumak için kitaplık gerekli olduğuna göre halk kütüphaneleri okuma alışkanlığının kazanılmasında ve hayat boyu sürdürülmesinde büyük öneme sahiptir. Kütüphanelere halkın üniversiteleridir dersek her halde doğru bir tespitte bulunmuş oluruz. Kitap okumak, araştırma yapmak, kütüphaneye gitmek için hiç boş vaktim yok denilmektedir. İstatistik veriler gösteriyor ki çoğu vaktimizi televizyon, internet, sosyal medya gibi mecralarda gereksiz yere geçirmekteyiz. Unutmayalım ki boş zaman yoktur. Boşa geçirilmiş zaman vardır. Boşa geçirilmiş zaman da asla geri gelmez. Kitaptan daha iyi bir arkadaş yoktur. Zaman zaman insana dert ortaklığı eder, insanın gönlünü açar, yüreğine su serper. Gönlünün her muradına onunla erişirsin. Böylesine güzel bir dost bulamazsın. Ne incitir ne de incilir. Hepimiz biliyoruz ki milletleri ilerleten ve yükselten kütüphanelerdir. Kütüphaneler kaliteli zaman geçirebileceğimiz, sosyalleşebileceğimiz alanlardır. Yeni misyon ve vizyonuyla İl Halk Kütüphanemiz ve Bebek ve Çocuk Kütüphanemiz haftanın 6 günü siz değerli kullanıcılarımızın hizmetindedir. Her kitap farklı dünyalara açılan bir pencere gibidir. Hep yenidünyalar keşfetmek için, geleceğe sağlam temelleriyle başlamak için mutlaka kütüphanelerden faydalanmalıyız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi Korosu ve Orf, Ritim ve Dans Oyunları gösterimiyle program sona erdi.