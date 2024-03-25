Yozgat merkez ve ilçelerde yapılan yerel seçimlerde belediye başkanlığını kazanan ve Yozgat Belediye Başkanı olan kişi ile ilçelerin hangi partiye ait olduğu merak ediliyor. 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşen seçim sonuçları ilerigazetesi.com.tr’den takip edilebilecek.

Yozgat ilçe seçim sonuçlarını ileri web sitesinden takip edebileceksiniz.

31 Mart yerel seçimleri kapsamında Yozgat’ta heyecan devam ediyor. Anlık verilerle birlikte Yozgat seçim sonuçlarını ve adayların aldıkları oy oranlarını sizlerle paylaşacağız.