Memur olma hayali kuranlar için heyecan verici bir fırsat doğuyor. Son ilanlara göre, memur, işçi ve sözleşmeli personel statülerinde 19 kamu kurumu alım yapacak. Lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için açılan pozisyonlar belirlendi. Hangi kurum ne kadar personel alacak? Hangi pozisyonlar için alım yapılacak? İşte detaylar...

Toplamda 1.903 pozisyon için alım yapılacak 19 kamu kurumundan gelen ilanlara göre, uzman yardımcısı, büro personeli, koruma ve güvenlik personeli gibi çeşitli pozisyonlar için personel alımı gerçekleştirilecek. Bu alımlar, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarla duyuruldu.

19 KAMU KURUMU PERSONEL ALIMI YAPACAK

Toplamda 1.903 personel alımı gerçekleştirilecek olan kurumlar şunlardır: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TBMM, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), YÖK, Türkiye Ulusal Ajansı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Dicle Kalkınma Ajansı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Yalova Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi.

Alımlarla ilgili tüm detaylar, başvuru şartları ve son başvuru tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 142 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, mühendis, avukat, destek ve büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında toplamda 142 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. İlanlar, adayların mezuniyet ve KPSS puanı gibi belirli şartları karşılaması gerektiğini belirtiyor.

Başvurular, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 1271 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yazılı ve sözlü sınavla 1271 Gelir Uzman Yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Başvurular, belirli tarihler arasında online sınav sistemi üzerinden yapılacak.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 7 AVRUPA BİRLİĞİ İŞLER UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı pozisyonunda 7 personel alımı yapacak. Başvurular, e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 25 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, çeşitli pozisyonlar için toplamda 25 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular, belirli tarihler arasında kabul edilecek.

KAMU KURUMLARINDAN DİĞER ALIMLAR

Diğer kamu kurumlarının alım ilanları da çeşitli tarihlerde ve farklı başvuru şartlarıyla duyurulmuştur. Başvuruların ilgili kurumların resmi internet siteleri üzerinden yapılması gerekmektedir.

Bu alımlar, memur olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunmaktadır. Adayların başvuru şartlarını ve son başvuru tarihlerini dikkatlice incelemeleri önemlidir.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ 5 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 6 – 10 Mayıs 2024 tarihleri arasında 1 adet Uzman Personel ve 2 adet Destek Personeli pozisyonu için Giriş Sınavı; 1 adet Uzman Personel pozisyonu için ise Seçme Sınavı yapılacak.

Başvurular https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden en geç 18 Nisan 2024 günü sonuna kadar yapılabilecek.

TBMM 157 İŞÇİ ALIMI YAPACAK

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda noter huzurunda dijital ortamda yapılacak kura çekimi usulüyle 157 sürekli işçi alımı yapılacak.

21 Mart 2024 tarihinde başlayan başvurular 28 Mart 2024 tarihinde saat 23:59'da sona erecek.

TTK 2 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına Zonguldak'ta görevlendirilmek üzere, yarışma sınavı ile 8. dereceden 2 Müfettiş Yardımcısı alacak.

15 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 26 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.

YÖK 16 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı (YÖK) 1 Kıdemli Yazılım Mimarı, 2 Kıdemli Bilişim Uzmanı, 9 Bilişim Uzmanı, 2 Çözümleyici, 2 Programcı olmak üzere toplamda 19 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olan, biri Java olmak üzere güncel programlama dillerinden en az ikisini bilen, En az D düzeyinde YDS veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş bir yabancı dil belgesine sahip olan ve 2022 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan alan adaylar ilana başvuru yapabilecek.

22 Mart 2024 tarihinde başlayan başvurular 5 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI 96 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Dışişleri Bakanlığına bağlı Avrupa Birliği Başkanlığının ilgili kuruluşu Türkiye Ulusal Ajansı sözlü olarak gerçekleştirilecek giriş sınavı ile çeşitli unvanlarda 96 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

18 Mart 2024 tarihinde başlayan başvurular 15 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.

KIYI EMNİYETİ 3 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 3 personel alımı yapacak. Söz konusu personeller daimi işçi statüsünde alınacak.

Bu kapsamda, 2 büro personeli EKPSS ile 1 büro personeli KPSS P3 puan türüyle alınacak. İlana başvurular, 1 Nisan'a kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.

Alıma ilişkin detaylar, Türkiye İş Kurumunun "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinde yayımlandı.

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Antalya, Burdur ve Isparta illerinin kalkınması ve gelişmesinde vazifelendirilecek seyahat engeli olmayan 2 uzman personel alımı yapacak.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının merkezi Isparta ili olup ajansın faaliyet alanları Antalya, Burdur ve Isparta illeridir. Sınavda başarılı olanlar Ajans Genel Sekreterliğinin uygun göreceği bu illerin birinde çalışacak.

1 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 19 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.

DİCLE KALKINMA AJANSI 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde çalıştırılmak üzere 2 uzman personel alımı yapacak.

25 Mart 2024 tarihinde başlayan başvurular 15 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Kıdemli Ağ Uzmanı, Sistem Uzmanı-A, Sistem Uzmanı-B, Yazılım Uzmanı unvanlarında 4 sözleşmeli personel alımı yapacak.

11 Mart 2024 tarihinde başlayan başvurular 25 Mart 2024 tarihinde sona erecek.

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 3 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü 1 Ağ Yönetim Uzmanı, 1 Yazılım Geliştirme Uzmanı ve 1 Yazılım Önyüz (Front-End) Geliştirme Uzmanı olmak üzere 3 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.

25 Mart 2024 tarihinde başlayan başvurular 17 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 5 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü, 3 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi), 2 Büro Personeli unvanında 5 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 29 Mart 2024 tarihinde sona erecek.

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 8 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Büro Personeli ve Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için 8 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 27 Mart 2024 tarihinde sona erecek.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü büro personeli unvanında Genel Sekreterlik birimi için yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alacak.

19 Mart 2024 tarihinde başlayan başvurular 2 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.

YALOVA ÜNİVERSİTESİ 109 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Yalova Üniversitesi Rektörlüğü; 35 Destek Personeli (Peyzaj, Park/Bahçe ve Temizlik İşleri, Basit Bakım, Onarım), 2 Tekniker, 7 Teknisyen (İnşaat, İklimlendirme ve Soğutma, Sıhhi Tesisat, Elektrik, Ahşap veya Metal), 25 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 40 Büro Personeli olmak üzere toplamda 109 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Ortaöğretim mezunları KPSS P94, Ön lisans mezunları KPSS P93, Lisans mezunları da KPSS P3 puan türleri ile değerlendirilecek.

25 Mart 2024 tarihinde başlayan başvurular 8 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 45 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü; 5 Büro Personeli, 19 Destek Personeli, 15 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 1 Diyetisyen, 1 Mühendis (Bilgisayar), 4 Sağlık Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme) olmak üzere toplamda 45 sözleşmeli personel alımı yapacak.

25 Mart 2024 tarihinde başlayan başvurular 15 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.