Ünlü Yeşilçam oyuncusu Kadir İnanır, önceki gün Beykoz'daki evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve acil bir ameliyata alındı. İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili önemli bir gelişme, yaşam arkadaşı Jülide Kural tarafından açıklandı. Kural, İnanır'ın entübe edildiğini, ancak artık uyandırılmak üzere olduğunu duyurdu.

Jülide Kural, Kadir İnanır'ın Instagram hesabında şu açıklamayı yaptı:

"Kamuya duyurulur: Hepimizin sevgili sanatçısı Kadir İnanır, 24 Mart Pazar sabahı beyindeki bir damar tıkanıklığı nedeniyle acil olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tavsiyesi üzerine, ilk 48 saat yoğun bakımda kalması gerektiği belirtilmişti. Ancak sevindirici bir haber vermek isterim: Bugün itibariyle yapılan tüm testler olumlu sonuçlandığı için, uyandırılma kararı alınmıştır.

Yoğun bakım sürecinde sık sık Kadir İnanır'ı ziyaret etme fırsatı buldum ve tüm beden fonksiyonlarında olumlu bir ilerleme gözlemledim. Bu, onu sevenler için büyük bir sevinç kaynağı. Ancak tabii ki süreç devam ediyor. Doktorların ve sağlık çalışanlarının özverili çabaları büyük önem taşıyor.

Kadir İnanır'a gelen milyonlarca iyi dileğin ulaştığından emin olabilirsiniz. O, Anadolu'nun her köşesini kalbinde taşıyan gerçek bir vatansever ve "Bu topraklarda barışı görene kadar" buradan ayrılmayacağını her zaman dile getiren kararlı bir sanatçıdır. Karadeniz'in fırtınalarını bilen bu toprağın evladı olarak, mücadeleye devam edecektir!"

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, 2021 yılında beyin damarlarında pıhtı oluşması nedeniyle Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görmüştü.