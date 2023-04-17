Koli dağıtımını Yenifakılı İlçe Müftüsü Recep Şimşek ve din görevlileri gerçekleştirildi.

İçerisinde gıda malzemelerinin bulunduğu paketlerin özenle hazırlandığı ve ailelerin evlerine kadar teslim edildiği kaydedildi. Daha öncesinden belirlenen öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi 120 aileye ise Ramazan kolileri dağıtıldı. Ayrıca ailelere nakdi yardımın yapıldığı da söylendi.

Hayırseverlerin destekleriyle yardımların ramazan ayı boyunca devam edeceği bilgisi verildi.

İlçe Müftüsü Recep Şimşek, maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara Ramazan ayı vesilesi ile bir nebze de olsa katkı sunmak amacıyla hazırladıkları yardım kolilerinin tespit edilen ihtiyaç sahiplerine dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirtti. Müftü Şimşek, Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde Müftülüğe makbuz karşılığı teslim edilen Zekat, Fitre, Fidye ve Bağışların emanet bilinciyle hareket edilerek, ilçe merkez ve köylerinde ikamet eden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam edileceğini söyledi. Haber Merkezi