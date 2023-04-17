Başkan Celal Köse, “Yozgat’ın çehresini değiştirecek olan projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Büyük Cami Çevre Düzenlemesi ile entegre bir şekilde Yozgat’ımızın çehresini değiştirecek olan projemiz hayata geçtiğinde 4 bin metrekare kapalı alana sahip zemin artı 2 kattan oluşan şehrimize yakışır bir kompleks ortaya çıkacak. Yeni Hal, İş ve Yaşam Merkezimiz, bir yandan şehrin ticaretine katkıda bulunurken diğer yandan sosyal donatıları ile hemşehrilerimizin yaşam merkezi haline gelecek” diye konuştu.

‘MODERN VE ESTETİK MİMARİSİYLE GÖZ DOLDURACAK’

Eski ve kullanışsız hale gelen bu alanda yıkım çalışmalarından sonra yapılacak, modern ve estetik mimarisiyle göz dolduracak projenin aynı zamanda şehre katma değer sağlayacağını belirten Başkan Köse, “Büyük Cami Çevre Düzenlemesi, Yeni Hal, İş ve Yaşam Merkezi projelerimizin tamamlanması sonrası bu bölge, hem hemşehrilerimizin hem de şehrimize ziyarete gelen misafirlerimizin uğrak noktası ve ticari faaliyetlerin olduğu bir alana dönüşecek” şeklinde konuştu.

‘ALTYAPI ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR’

Başkan Köse, “Altyapı firması bu sene sonuna kadar bitirme taahhüdü vardı. 212 kilometrede ki değişimin 60 kilometre civarında tamam ettik. 4’de 1’lik kısmı bitmiş oldu. Kış ayı girdiği için baya bir duraksama oldu. Şuanda 5 ekip çalışmaya başladı. Bu ekibe takviyeler yapılarak bütün caddelere gireceğiz ama şehir merkezimize girmeyeceğiz şehir merkezimizi biraz erteleyelim istedik. Önceden lazım olan yerler ve lokal olan yerlerde çalışma yapıyorduk ki insanları mağdur etmeden üstünü kapatıp bitirelim istedik. Çok acil yapılması gereken mahallelerimiz caddelerimiz vardı. Büyük Camii etrafının çok acil yapıma ihtiyacı vardı. Yimpaş tarafının acil yapılması gerekiyordu. Yeni Camii, Fatih mahallesinin acil yapılması gerekiyordu. Bundan sonra suyu arkamıza alarak tespit yaparak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yurt caddesinde bir ekibimiz çalışmalara başladı. Birkaç güne kadar eski öğretmenevinin orada TOKİ’lere kadar olan ana hattı komple yapacağız. Böylelikle iş ve işlemlerimize devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘EVLERE MİSAFİR OLUYOR’

Başkan Köse, iftar çadırını ve vatandaşların evlerini ziyaret ederek vatandaşlarla iftar yapıyor.

Paylaşmanın, birlik ve beraberliğin diğer adı Ramazan-ı Şerif, Yozgat’ta dolu dolu geçiyor. Cumhuriyet Meydanı’na kurulan iftar çadırları dolup taşıyor. Köse de Ramazan ayının ruhuna eşlik etmek için Cumhuriyet Meydanı’ndaki iftar çadırını ve kendisini evlerine davet eden vatandaşlarla birlikte iftar yapıyor.

‘VATANDAŞLARI DİNLİYOR’

Başkan Köse, vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Her fırsatta vatandaşlarla buluşan Köse, vatandaşların taleplerini dinliyor.

Köse, vatandaşın daha rahat bir yaşam sürmesi için yeni projelere imza atarken vatandaşları dinlemeyi ihmal etmiyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde ilk günden itibaren vatandaşın yanında olan ve talepleri yerinde dinleyip, çözümler üreten Köse, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Vatandaşlarla buluşan ve taleplerini dinleyen Köse, kendisine iletilen talepleri yerinde dinleyerek, şehri vatandaşlarla birlikte yönetmeye devam edeceklerini belirtti.

Köse, “Esnaflarımız ve vatandaşlarımızla sık sık bir araya gelmeye, muhabbet etmeye ve istişarelerde bulunmaya gayret ediyoruz. Ziyaret ettiğimiz her yerde büyük bir teveccühle karşılaşıyoruz. Muhabbetleri ve güler yüzleriyle içimizi ısıtan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Onların bizlerden beklentilerini ve taleplerini yerinde dinleyerek onların ihtiyaçlarına göre projeler ve çalışmalar yapıyoruz. Göreve geldiğimiz günden buyana bu anlayışla ilerlediğimiz yolda hizmet çıtamızı artırarak çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi. Haber Merkezi