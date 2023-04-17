Bakan Yanık Vefa Projesi ile ihtiyaç sahibi olup kişisel bakımlarıyla temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı, engelli vatandaşlar ile ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyenlerin ev-kişisel temizliklerinin sağlandığını bildirdi.

BU YIL İÇİN 1,5 MİLYAR LİRA KAYNAK AYRILDI

Ulusal program haline dönüştürülen ve ülke genelinde uygulanan Vefa Projesi için bu yıl için 1,5 milyar lira kaynak ayırdıklarını belirten Bakan Yanık, “Bu kaynağın ilk ödemesini Ocak-Mart aylarını kapsayacak şekilde vakıflarımıza aktarmıştık. Şimdi de Nisan-Haziran aylarında Vefa Projesi kapsamında kullanılması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına toplam 371,9 milyon lira kaynak aktardık” dedi.

"KİMSEYİ ARKADA BIRAKMAYAN TOPLUM VİZYONU İLE HAREKET EDİYORUZ"

Program kapsamında öncelik sırasının ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarda olduğunu belirten Bakan Yanık, detayları şu şekilde açıkladı:

“Türkiye Yüzyılı vizyonumuz ile hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonuyla hareket ediyoruz. Bu kapsamda kişisel bakımlarına ilişkin temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan 60 yaş üstü kişi ve kişilerin yaşadığı haneler, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan kişilerin bulunduğu hanelerde ihtiyaçları karşılıyoruz. Buna ek olarak hanede yaşayan kişi sayısı fazla olan haneler, 3’ten fazla 16 yaşından küçük çocuğu olan kişilerin yaşadığı sosyal yardım yararlanıcısı tek ebeveynli haneler ile yüzde 40-yüzde 69 oranında engelli raporu olan kişilerin yaşadığı haneleri de bu hizmetimizden faydalandırıyoruz.”

127 BİNİ AŞKIN VATANDAŞIN HİZMET ALMASI HEDEFLENİYOR

Bu yıl içerisinde Vefa Projesi kapsamında 7 binden fazla personelin sahada görev almasını planladıklarını belirten Bakan Yanık, “Böylece 127 bini aşkın yaşlı ve engelli vatandaşımızın evdeki temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz” diye konuştu. Haber Merkezi