Düzenlenen İftar programına Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, SGK İl Müdürü Bilal Keskin, İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şube Başkanı Nurullah Nurdoğan, İHH Yozgat Şube Başkanı Muhammed Emin Erbek katıltı.

İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şube Başkanı Nurullah Nurdoğan, Yavrularımızın mutluluklarına, sevinçlerine ortak olmaya çalıştık. Çok anlamlı bir iftar olduğunu söyledi.

Nurdoğan, “Bu vesileyle bugünkü iftarımıza katkı veren Uşak Seramiğe ve diğer iftarlarımıza Ramazan ayı boyunca destek olan ismini sayamadığımız kıymetli hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir