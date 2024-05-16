Yerköy'den hacı adayları, Molla Hüsrev Caminde düzenlenen törenle dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Törene Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ece, İl Genel Meclis Üyesi Kenan Karakuş, Belediye Meclis Üyesi Hakan Işık, Yerköy İlçe Müftüsü Remzi Çalık ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende İlçe Müftüsü Remzi Çalık, hacı adaylarına nasihatlerde bulundu.

Konuşmaların ardından dualarla uğurlanan hac kafilesi, kutsal topraklara doğru yola çıktı.

Programın sonunda Belediye Başkanı Fatih Arslan, tarafından hazırlanan çeşitli hediyeler hacı adaylarına takdim edildi.

Başkan Arslan, “Hac vazifelerini yerine getirmek üzere kutsal topraklara uğurladığımız hacı adaylarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. Bu mübarek yolculukta dualarımız onlarla olacak. Rabbimiz onların hac ibadetlerini kabul etsin, kazasız belasız bir şekilde evlerine dönmelerini nasip etsin” dedi.

Hacı adayları da duygularını dile getirerek, kendilerini uğurlayanlara ve Başkan Arslan’a hediyeler için teşekkür ettiler.