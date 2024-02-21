Ağustos ayları karsız değil mi?

Şu divane gönül yarsız değil mi?

Çobanın önünden koyunu çalar

Sorun kurdun aslı hırsız değil mi?

Babanın evlada sözü geçmiyor

Kanadı kırılmış bülbül uçmuyor

Ne söylesem kulağını açmıyor

Laftan anlamayan arsız değil mi?

Bütün işi gücü kahvede bekler

Babanın derdine dertleri ekler

Yavruları evde babasın bekler

Avare dolaşır karsız değil mi?

Âşık İdris der ki söyledim durdum

Şu garip başımı taşlara vurdum

Bu gece rüyamda cenneti gördüm

Odunsuz dumansız narsız değil mi?