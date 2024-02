Şanlı vatan sana ne yapılsa az

Ezan benim bayrak benim din benim

Sana can adadım al beni de yaz

Şehit benim gazi benim can benim

On beş temmuz ile derbeder olduk

FETÖ’nün yüzünden darbeder olduk

Sensiz bir gün bile rahat göremem

Sen dara düşersen devran süremem

Ben yurdu böldürmem toprak veremem

Bitlis benim Yozgat benim Van benim

On beş temmuz ile derbeder olduk

FETÖ’nün yüzünden darbeder olduk

Birlik tohumları yurda ekilsin

Düşmesin al bayrak göğe çekilsin

Bu vatan uğruna varsın dökülsün

Beden benim damar benim kan benim

On beş temmuz ile derbeder olduk

FETÖ’nün yüzünden darbeder olduk

Kederin kederim gamınsa gamım

Senin ile huzur bulur akşamım

Dört kıtada izi vardır atamın

Fatih benim Yavuz benim şan benim

On beş temmuz ile derbeder olduk

FETÖ’nün yüzünden darbeder olduk