Okul Sporları Halk Oyunları Yıldız Genç Grup Müsabakaları, Yozgat’ta Merkez Rıza Kayaalp Spor Salonunda tamamlandı.

Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda 2 gün boyunca devam eden Okul Sporları Halk Oyunları Yıldız Genç Grup Yarışmaları Yozgat Bölge Finalleri yapıldı.

56 takım ve bin sporcunun katıldığı finallerde dereceye giren takımlara ödülleri Vali Ziya Polat ve protokol tarafından verildi.

17 İLDEN KATILDILAR

4 farklı kategoride bin sporcunun hünerlerini sergilediği yarışmaya 17 ilden katılım sağlandı.

Şampiyonaya Adana, Aksaray, Amasya, Çorum, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Nevşehir, Mersin, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat ve Yozgat illerinden takımlar katıldı.

Yıldızlar karma düzenlemeli, yıldızlar karma düzenlemesiz, gençler karma düzenlemeli, gençler karma düzenlemesiz kategorilerinde ter döken ve dereceye giren okullara, kupa ve madalya töreni düzenlendi.

Yarışlarda Yozgat’ı ise Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi temsil etti fakat dereceye giremedi.

Yarışmaya Yıldızlar Karma Düzenlemeli Dalında 12 takım 296 sporcu, Yıldızlar Karma Düzenlemesiz Dalında, 20 takım 265 sporcu, Gençler Karma Düzenlemeli Dalında 10 takım 250 sporcu, Gençler Karma Düzenlemesiz Dalında ise 14 takım 189 sporcu katıldı.

Toplam bin sporcunun katıldığı yarışmada 56 kafile başkanı, antrenör yer aldı. Melike Aslı Arslan