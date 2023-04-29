Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan başkanlığında geçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği etkinliği hastanenin konferans salonunda düzenlendi.

28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü Dolayısıyla yapılan bilgilendirme etkinliğinde Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan’da konuşarak bilgilerini aktardı.

Yapılan etkinlikte konuşan Başhekim Uzm. Dr. Mustafa Kozan, “Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü, uluslararası ölçekte iş sağlığı ve güvenliği alanında yeni ortaya çıkan güncel konulara, işle ilgili kaza ve yaralanmaların yüksekliğine, önleme ve koruma gereksinimine dikkati çekmek için farkındalığı artırma amaçlı bir kampanyadır. Bizlerde burada günde binlerce insana hizmet veriyoruz, hizmet verirken öncelikle dikkat edeceğimiz konu iş sağlığı ve güvenliğidir. İş Sağlığı ve Güvenliği Günü’nüzü kutlarım” dedi. Haber Merkezi