Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Hafızlık Tespit Sınavlarında başarılı olan öğrencilerin Kur'an'ın anlam dünyasına vakıf olmalarına katkı sağlamak ve temel düzeyde Arapça dil becerilerini geliştirmek, inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili bilgilenmelerini sağlamak amacıyla "Kur'an Kursları İslami İlimler Temel Öğretim Programı" ve "Örgün Eğitimle Birlikte Kur'an-ı Anlama Temel Öğretim Programı" gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda "Kur'an Kursları İslami İlimler Temel Öğretim Programı"na katılacak hafız öğrencilere Kur'an-ı Kerim, Arapça, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Akaid, Siyer, Ahlak, Belagat ve Mantık dersleri verilecek.

"Örgün Eğitimle Birlikte Kur'an-ı Anlama Temel Öğretim Programı"nda ise Sarf, Nahiv, Okuma-Anlama, Muhadese, İstima ve Yazma eğitimleri ile hafızların gelişimine katkı sunulacak.

Söz konusu programlar, hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarında 11 Eylül 2023 tarihinde başlayacak.

Başvuru ve kayıt işlemleri için Kur’an kurslarına, il ve ilçe müftülüklerine müracaat edilebilecek. Haber Merkezi