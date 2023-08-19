Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, reel sektör firmalarının son dönemde finansmana erişimde büyük zorluklar yaşadığını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, özellikle KOBİ kredilerinin reel olarak artmaması, zincirleme etkiyle ülkenin ve sektörlerin tamamına olumsuz yansıdığına dikkati çekerek, "Büyümenin bereketi her kesime yansısın istiyorsak, KOBİ'lerimize destek vermeli, uygun finansman imkanlarına ulaşmalarını sağlamalıyız" dedi.

“İş dünyası olarak her şeyden önce öngörülebilirlik istiyor, geleceğe dair yol haritası bekliyoruz” diyen Hisarcıklıoğlu, “Dengeli ve kapsayıcı büyüme için makroekonomide istikrar ve güven sağlanmalı. Yapısal reformlara ilişkin somut bir yol haritası ortaya konulması lazım. Yeni ekonomi yönetiminin para politikasında başlattığı normalleşme adımları memnuniyet vericidir ve devam etmelidir" diye konuştu.İGFA