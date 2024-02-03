Her sevdadan geçtik gayri
Gönül Mevla’ya mevtaya
Hayrı şerri seçtik gayri
Gönül Mevla’ya Mevla’ya
Boş dolaştık sağda solda
Taş taşıdık elde kolda
Can baş adadık bu yolda
Gönül Mevla’ya Mevla’ya
Şu günahkâr yüzümüzle
Yakarıcı sözümüzle
Tövbe eden özümüzle
Gönül Mevla’ya Mevla’ya
Yarış ettik zaman ile
Kovduk şevki gümân ile
Kalp dolusu iman ile
Yönel Mevla’ya Mevla’ya
Muhammed Hakkın Habibi
Müminlerin can tabibi
Bütün âlemlerin Rabbi
Yönel Mevla’ya Mevla’ya
Mecnuna benzedik bir hoş
Anladık ki her nesne boş
Hak yolunu seçmek ne hoş
Gönül Mevla’ya Mevla’ya
Sevgisi kalplerde kalan
Çıkmayıp orada kalan
Ezel olan ebed olan
Gönül Mevla’ya Mevla’ya
Derdi varım sözümüz söz
Yandı yürek közümüz köz
Gerçekleri görünce göz
Gönül Mevla’ya Mevla’ya