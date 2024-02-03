Her sevdadan geçtik gayri

Gönül Mevla’ya mevtaya

Hayrı şerri seçtik gayri

Gönül Mevla’ya Mevla’ya

Boş dolaştık sağda solda

Taş taşıdık elde kolda

Can baş adadık bu yolda

Gönül Mevla’ya Mevla’ya

Şu günahkâr yüzümüzle

Yakarıcı sözümüzle

Tövbe eden özümüzle

Gönül Mevla’ya Mevla’ya

Yarış ettik zaman ile

Kovduk şevki gümân ile

Kalp dolusu iman ile

Yönel Mevla’ya Mevla’ya

Muhammed Hakkın Habibi

Müminlerin can tabibi

Bütün âlemlerin Rabbi

Yönel Mevla’ya Mevla’ya

Mecnuna benzedik bir hoş

Anladık ki her nesne boş

Hak yolunu seçmek ne hoş

Gönül Mevla’ya Mevla’ya

Sevgisi kalplerde kalan

Çıkmayıp orada kalan

Ezel olan ebed olan

Gönül Mevla’ya Mevla’ya

Derdi varım sözümüz söz

Yandı yürek közümüz köz

Gerçekleri görünce göz

Gönül Mevla’ya Mevla’ya