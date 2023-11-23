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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Sivas, Yozgat, Ankara ve Çorum CHP üyesi heyetler ile CHP Genel Merkezi’nde ayrı ayrı bir araya geldi. Toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat İl Teşkilatı da katıldı.

CHP’ye katılan üyelere rozetlerini takan CHP lideri Özel, ziyarete gelen partilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yozgat İl Örgütü olarak CHP Genel Başkanımız Özgür Özel’i Genel Merkezimizde ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunduk. İlimiz ve partimiz konularında istişare yaptığımız bu görüşmelerde ilgi ve desteklerinden dolayı Sayın Genel Başkanımıza teşekkürlerimi iletiyor, katılım sağlayan tüm partililerime de ayrıca yürekten teşekkür ediyorum. Hep birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.