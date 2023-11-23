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Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bir kişi, evin müştemilatında çıkan yangında hayatını kaybetti.

Sakarçiftliği Mahallesi'nde bir evin müştemilatında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında, içeride bulunan M.H'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bu kişinin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

M.H'nin, ev sahibinin arkadaşı olduğu ve müştemilatta yattığı öne sürüldü.