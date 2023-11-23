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İstanbul’da silahlı paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Banu Parlak adliye sevk edildi.

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, silah paylaşımları yaptığı gerekçesiyle dün polis tarafından gözaltına alınmış, evinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Parlak, geceyi nezarethanede geçirdi. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’nde ifadesi alınan Parlak’ın tehdit aldığı gerekçesiyle silah bulundurduğunu söylediği öğrenildi. Parlak işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Fenomen Parlak, emniyet çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.