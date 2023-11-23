Tahmini Okuma Süresi: dakika

Olay, Maltepe ilçesi Başıbüyük Yolu Caddesi’nde geçtiğimiz Çarşamba günü saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 06 CZG 020 plakalı aracın alkollü olduğu iddia edilen sürücüsü seyir halindeyken park halindeki 41 F 8682 ve 34 CPK 054 plakalı araçlara çarptı. 2 araca çarpan sürücü olay yerinden kaçtı. Park halindeki araçların sahipleri, araçlarına çarpan sürücünün kaçtığını görünce kendi araçlarıyla şahsın peşine düştü. Olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta yakalanan şahıs ile aracına çarptığı vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 araca vurarak kaçan ve darp edilen şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.