İl Müdürü Altınkaynak, “Türkiye Yüzyılı Yeni Maarif Modeli” hakkında bilgi verip detaylar hakkında açıklamalarda bulundu.

“Türkiye Yüzyılı Yeni Maarif Modeli”nin Yozgatlı öğrencilere çok şey katacağını ifade eden İl Müdürü Altınkaynak, yeni modelin ana hedefinin eğitim felsefesi ve öğrenci profili olduğunu aktardı.

Milli Eğitim Müdürlüğü Sürmeli Toplantı Salonunda Türkiye Yüzyılı Yeni Maarif Modeli hakkında bir açıklama yapan Altınkaynak, "Türkiye Cumhuriyetinin Yüzüncü Yılını hep birlikte kutladık ve Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Yüzyılı Vizyonu hazırladı. Türkiye Yüzyılı Vizyonuna uygun bireyler yetiştirmekte eğitim sisteminin bir görevi Milli Eğitim Bakanlığının yoğun çalışmalarının ardından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli halkın görüşüne sunuldu. Milli Eğitim Bakanımız 81 il milli eğitim müdürleriyle bir toplantı yaptı. Bizler de katılım sağladık. Bakanımızın talimatıyla bu konunun halk arasında da yayılması bütün katılımcıların görüşlerinin çok önemli olduğu yönünde. Bizler ilçe milli eğitim müdürlerimiz, okul müdürlerimiz, şube müdürlerimiz, müdür yardımcılarımızla birlikte bir toplantı yaptık. Siz değerli basın mensuplarımızın aracılığı ile Türkiye Yüzyılı Yeni Maarif Modelinin halkımıza detaylı aktarma yönünde desteklerinize ihtiyacımız var. İnsan ve öğrenci modeli hepimizin derdi. Türkiye Yüzyılı Yeni Maarif Modeli vatandaşlarımızla paylaşmak istiyorum” dedi.

“HER EĞİTİMİN MUTLAKA BİR FELSEFESİ OLMASI GEREKİYOR”

Türkiye Yüzyılı Yeni Maarif Modeli hakkında bir sunum yapan Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak şunları söyledi: “Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin dört ana bileşeni var. Bir Eğitim Felsefesi her eğitimin mutlaka bir felsefesi olması gerekiyor. Bir öğrenci profili değerlerimiz dediğimiz erdem değer eylem modelimiz ve beceriler çerçevesinden sonra da bütüncül eğitim program modeli bütün bu bileşenlerin ortaya koyduğu felsefemiz ne getiriyor onları paylaşmak istiyorum. Türk Eğitim sistemi bütün ideolojilerin üstünde milli bir şahsiyet inşa etmek ve o şahsiyetlerden oluşan bir toplum oluşturabilmek için ahlaklı Erdemli milleti ve insanlık için iyi doğru faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş eleştirel düşünebilen sorgulayan araştıran mesuliyet ve ülke sahibi yalnızca medeniyete uyum sağlayan değil etkin olarak medeniyet kurucusu ve geliştiricisi bilge nesiller hedefliyor yeni öğretim programımız. Türk Eğitimin sisteminin merkezinde insan vardır insan zihinsel duygusal bedensel sosyal ve manevi gelişim yönleriyle bütüncül olarak ele alınır. Türk eğitim sistemi sahip olduğu mefkure ile toplumu ve ülkesini imar eden şahsiyetler yetiştirmeyi ahlaki bir sorumluluk olarak ele alır milli ve manevi değerlerimizi koruyan yücelten ve insani değerleri kucaklayan şahsiyetlerin yetişmesini amaçlar. Türk eğitim sistemi eğitim süreçlerini zenginleştirmek üzere disiplinler arası, disiplinler üstü ve disiplinler ötesi yaklaşımlardan yararlanır medeniyetimizin üzerine inşa edildiği temel kavramlar olan aklı selim kalbi selim ve zevki selim sahibi nesiller yetiştirmek için madde, mana, akıl, duygu, nefis, vicdan, insan, toplum, zaman ve mekan dengesini gözetir. Bu doğrultuda eğitim anlayışımızın somut tezahürleri olan öğretim programları insanın bütün yönleriyle gelişimini esas alır. Bugüne kadar da mutlaka bu söylediğim maddeler geçmiş öğretim programlarının içinde vardı ama değişmeyen tek şey değişimdir.”

“BU MODELİN HEDEFİNDE ÖĞRENCİ PROFİLİMİZ VAR”

Altınkaynak, “Dünya hızla değişiyor gelişiyor biz de milli eğitim bakanlığı olarak bu hızlı değişim ve gelişime uyum sağlamak için bu yeni modeli de ortaya koyduk. Malumunuz okullar sadece bilgiyi aktaran yerler değil öğrencilerimizi hayatı hazırlayan yerler bu sürecin içinde aksayan yerler olmuyor mu mutlaka oluyordu. Biz geçmişten aldığımız o bilgi birikim tecrübeyi de bugünle birleştirerek yeni bir model ortaya koyuyoruz. Bu modelin hedefinde eğitim felsefemiz ve öğrenci profilimiz var. Burada kavramsal beceriler, alan becerileri ve becerilerin destekleyici eğilimleri ile birlikte programlar arası bileşenler dediğimiz sosyal duygusal öğrenme becerileri erdem değer eylem sistem okuryazarlığı ve bundan sonrası da öğretmenin katkıları, hedefleri, kanıtları, yaşantıları ile birlikte temel kabuller bulunuyor. Ön değerlendirme süreci, köprü kurma, öğretme, öğrenme uygulamaları bu farklılaştırmayı öğrencinin bizimle tanıştıktan sonraki durumu farklılaştırma eğitim sistemin içine giriyor” dedi.

“TEMELİNDE İNSAN OLAN BİR EĞİTİM MODELİ”

Altınkaynak, “Türkiye yüzyıl maarif modelinin bileşenlerinden birisi olan öğrenci profilinde eğitim sistemlerinde öğrencilerin sadece akademik başarılarına odaklanmanın doğru olmadığı ilgili bütün çevrelerce kabul görmektedir. Çünkü eğitim insanların sadece zihinsel gelişimi ile sınırlı değildir. Bir insan yetiştirmek istiyoruz. Öğrenci profilimizde olması gerekenler neler? Sorgulayıcı, üretken, bilge, cesaretli, merhametli, vatansever, estetik anlayışına sahip, ahlaklı, sağlıklı ve iradeli bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bunların hepsinin alt başlıkları var. Temelinde insan olan bir eğitim modeli. Biz buna erdem değer eylem modeli diyoruz. Hepimizin söylediği bir şey vardı, temelinde insan var. İnsanı etkileyen üç unsur; kendisi, ailesi ve çevresi. Bunu sağlamak için insanın etrafında adalet duygusuna sahip bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Saygılı ve sorumluluk alabilen bireyler bunu yaparken de aynı zamanda huzurlu aile ve toplumu milli ve manevi değerlerin yaşandığı huzurlu aile ve toplumu da oluşturmaya çalışıyor. Ailelerinin içinde sevgi, dostluk, vatanseverlik, yardımseverlik, dürüstlük ve aile bütünlüğü en önemli konularımızdan birisi bu, aile bütünlüğü ve özgürlük. Çevrede neler var? Duyarlılık, merhamet, estetik anlayışı ve temizlik, çevre dostu yaşantılarının oluştuğu yaşanabilir bir çevre oluşturmayı hedefliyoruz. Bir de en temelinde huzurlu insan, içsel dengeye sahip huzurlu bir insan için sabırlı tasarruflu çalışkan mütevazı, mahremiyete saygılı ve sağlıklı yaşama sahip huzurlu insanlar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Burada bunları yaparken de sistem okuryazarlığı dediğimiz alanlarımız da var. Neler bunlar? Dokuz alandan oluşuyor. Bilgi okuryazarlığı, dijital okuryazarlık, finansal okuryazarlık, görsel okuryazarlık, kültür okuryazarlığı, vatandaşlık okuryazarlığı, veri okuryazarlığı, sürdürülebilirlik okuryazarlığı ve sanat okuryazarlığı. Faaliyetlerimiz de gördüğünüz gibi sanat ve okuryazarlığının alt yapılarından birini oluşturmaya da gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

“BU SİSTEM KENDİNİ YENİLEYEBİLEN BİR SİSTEM”

Altınkaynak, “Biz öğrencilerimize sadece bilgiyi pompalayan değil onları da beceriler ile donatan bir eğitim modeli anlayışı ortaya koymaya çalışıyoruz. Temel hedefimiz az önce de söylediğim gibi Türkiye vizyonuna uygun bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Öğrenci kimlerden etkileniyor çevreden etkileniyor, aileden etkileniyor, eğitim ve öğretim okuldan etkileniyor. Bütün bu bileşenler bir araya gelmediği müddetçe istediğimiz öğrenci profilini oluşturamıyoruz. Yaptığımız modelin en iyisi olması için gayret sarf ediyoruz. Her şey mutlaka bir takım eksiklikleri de beraberinde getirebilir dolayısıyla bu sistem kendini yenileyebilen bir sistem sürdürülebilir olması için de bunu öneriyoruz” ifadelerini kulandı.