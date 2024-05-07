Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) alakalı yapılacak düzenlemenin tarihini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) planlanan yeni düzenlemeye ilişkin önemli bir duyuru yapılacağını belirtti.

Bakan Koca, 9 Mayıs Perşembe günü düzenlenecek olan bir basın toplantısında bu konuda kapsamlı bir değerlendirme yapılacağını ve sağlık sistemi ile yönetimin koordinasyonuyla ilgili tüm adımların basına açıklanacağını ifade etti.

Bu toplantının, sağlık alanındaki güncel gelişmeleri ve yenilikleri doğrudan öğrenme fırsatı sunacağını ifade eden Koca, vatandaşların bilgilendirilmesinin sürekli olarak en açık ve şeffaf şekilde gerçekleştirileceğini belirtti.