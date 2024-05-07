Toplamda 17 okulun katıldığı ve hafta içi her gün bir okulun tiyatro gösterisi yapacağı festivalin ilk gününde Şehitler Fen Lisesi öğrencileri "Bir Tatlı Kaşığı Çamur" isimli tiyatro oyununu sergiledi.

Liseler Arası Tiyatro Festivalinin açılışına Vali Mehmet Ali Özkan, il müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

VATANDAŞLAR SANATA DOYACAK

Festivalin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, “Tiyatro, tüm sanat dallarını içinde barındırır. Başta dilimiz Türkçenin zenginliklerinin farkına varılıp, doğru kullanılması, resim ve müzik, olmak üzere, birçok alanda öğrencinin kendisini ifade etmesine olanak sağlar. Farklı alanlarda sorumluluk alan öğrenci, hem grubu oluşturan, hem de yönlendireni olarak gerçek anlamda demokratik bir çalışma ortamının parçası olur. Kendilerine bakma, kendi kendilerini yargılamalarına ve değerlendirmelerine yardım eder. Bu bağlamda, okullarda, tiyatronun önemi ve yararları, gün geçtikçe daha çok fark edilmeye başlanması biz eğitimciler için oldukça sevindiricidir. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dile getirdiği üzere ‘Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir’” dedi.

FESTİVAL FARKLI GÖSTERİLERLE DEVAM EDECEK

Altınkaynak konuşmasının devamında, “Bir sosyal etkinlik olarak yaptığımız tiyatro çalışmaları, öğrencilerimizin her birine, sorumluluk alma ve sorumluluk verme, grup içinde kendini doğru ifade edebilme, başkalarını dinleme, çevresinde olanlara karşı duyarlılık kazanma, empati kurabilme gibi özelliklerle öğrencinin kişisel gelişimine önemli ölçülerde katkıda bulunur" şeklinde konuştu.

Altınkaynak, "Böylece, grupla çalışmanın verdiği disiplin anlayışı öğrencinin günlük yaşamına da yansıyarak derslerdeki başarı grafiğinin yükselmesini sağlar. Bu etkinlik çerçevesinde hedefimiz; liseler arasında başlattığımız bu festivali ilkokul ve ortaokul seviyelerimizde de yaygınlaştırmak olacaktır. Yayınladığımız takvim doğrultusunda başlattığımız bu tiyatro etkinliğimiz okullarımız tarafından hazırlanan farklı gösterilerle devam edecektir. Şimdiden sahne alacak öğrencilerimize başarılar diler bu güzel festivale emek veren herkese ve eğitim alanında yapılan her çalışmada bizlere sağlamış oluğu desteklerden dolayı Sayın Valimize eğitim camiamız adına teşekkür eder tüm katılımcılarımıza iyi seyirler dilerim” ifadelerine yer verdi.