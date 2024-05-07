Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 18 Nisan'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin yaraları devletin tüm imkanları kullanılarak silinmeye çalışılıyor.

Kadışehri ilçesine bağlı Aşağıkızılöz, Yukarıkızılöz, Ovacık, Gümüşsu, Yelten ve Elmalıçiftliği köyleri de depremden etkilendi. Deprem sonrası 99 binada ağır hasar, 486 binada da az hasar oluştu.

Depremin ardından bölgede göreve başlayan AFAD ekipleri vatandaşların barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla ilk etapta 320 çadırın kurulumunu yaptı.

Ağır hasarlı binaların yıkımının yapıldığı bölgede AFAD ekipleri, evi ağır hasar gören vatandaşlar için 21 metrekarelik, 2 odalı, tuvalet, banyo, mutfağı ve ısıtıcısıyla bir ailenin yaşaması için hazırlanmış konteynerlerin kurulumuna başladı. Bugüne kadar 16 konteynerin kurulumunun yapıldığı bölgede 24 konteynerin daha kurulumunun yapılacağı duyuruldu. Evi ağır hasar gören depremzedeler, çadırlardan konteynerlere yerleştirilmeye başlandı.

“DEVLETİMİZ İLK ANDAN İTİBAREN SEFERBER OLDU”

18 Nisan'da saat 18.11'de Tokat Sulusaray merkezli ve Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde meydana gelen depremde devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini hatırlatan AFAD İl Müdürü Rifat Genç, “Deprem sonrası devlet olarak bütün imkanlarımızla kamu kurum ve kuruluşlarıyla, STK’larla birlikte bölgeye intikal ettik. Bölgede hızlı bir şekilde afetten etkilenen vatandaşlarımız için 320 AFAD çadırı kurduk. O gece ekiplerimizle birlikte sahadaydık. İkramlarda bulunduk, sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdik ve hızlı bir şekilde konutlarda hasar tespit çalışmalarına başladık. Bu çalışmalarımızda 486 bina az hasarlı, 99 binamız da ise ağır hasar tespit edildi. Bu binalardan 50 tanesi konut olarak kayıtlara geçti. Tabi ki hasar tespit çalışmalarımız şu an da devam ediyor” dedi.

“16 AİLE KONTEYNERLERE YERLEŞTİ”

Kadışehri ilçesine bağlı köylerde konteyner kurulumunun devam ettiğini ve şu ana kadar 16 ailenin konteynerlere yerleştiğini de söyleyen Genç, “Bizler ağır hasarlı olarak ilan edilen ve evlerinde ikamet edemeyen vatandaşlarımız için ilk olarak çadır vermiştik. Şimdi de daha konforlu bir yaşama geçebilmeleri için onlara konteyner temin ediyoruz. Konteynerlerin elektrik ve su bağlantılarını yapıyoruz. Konteynerler de yaşam daha kaliteli sıcak suları olacak, ısıtıcıları, banyo ve tuvalet imkanları olacak. Bu sayede geçici barınma sürecini de vatandaşlarımız daha rahat atlatmış olacaklar. Şu an için sürecimiz 28 konteyner ama hasar tespit çalışmalarımız devam ettiği için bu sayının 40’a ulaşacağını düşünüyoruz. Şu an da 16 konteyneri bölgede kurduk ve ailelerimiz yerleşmeye başladı. Konteynerlerin kurulumuna devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“KONTEYNERLERE YERLEŞMEYE BAŞLADIK”

Kadışehri ilçesine bağlı Ovacık köyünde konteynere yerleşen Hacer Şahin ise, “Evlerimiz hasarlı şu an giremiyoruz, devletimizden rabbim razı olsun. Bize konteyner getirdi, biz de yerleştik şu an da oturuyoruz. Yaşamımızı burada sürdürüyoruz” ifadelerine yer verdi.

“EVİMİZ AĞIR HASAR GÖRDÜ, OTURAMIYORUZ”

Evlerinin depremde ağır hasar gördüğünü ve oturulamaz hale geldiğini belirten Mehmet Şahin de “Evimiz epeyce depremde hasar gördü. Şu an konteynerde yaşıyoruz, AFAD ekiplerimiz bize çok yardımcı oldu. Evimiz kullanılamaz hale geldi. Evimizde oturamıyoruz, raporumuzu da aldık. Önce çadırda yaşıyorduk şimdi de konteynere geçtik” diye konuştu.

“KONTEYNER GELDİ, RAHATLADIK”

Eşyalarını çadırdan konteynere taşıyan Pakize Gültekin ise, “Depremde evimiz ağır hasar gördüğü için biz de çadırda yaşıyorduk, soğuk havada, yağmurda zor oluyordu. Şimdi konteyner geldi ve rahatladık. Eşyalarımızı konteynere taşıyoruz, yerleşmeye çalışıyoruz. Rabbim devletimizden razı olsun. Bizi yalnız bırakmadı. Konteyner daha sıcak, elektriği, suyu var. Çadırdan çok daha iyi” dedi.