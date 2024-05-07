O altınlarla hakkında yeni bir karar alındı, alınan karar doğrultusunda artık tüm kuyumcularda zorunlu olacak. Detaylar haberimizde:

Yepyeni bir uygulama ile birlikte, gram altınlar artık Darphane'nin özel ambalajı ve etiketlemesiyle tüketicilere sunulacak. Her bir gram altın, Darphane tarafından sağlanan özel bir kod ile takip edilecek. Bu önlem, altın sahteciliği ile mücadele etmek ve tüketicilerin altınlarının gerçekliğine ve değerine olan güvenini artırmak amacıyla hayata geçiriliyor.

Darphane Bandrollü Ürün İzleme Sistemleri Dairesi Başkanı Bülent Yılmaz, bu kodun altının tüm özelliklerini ve geçmişini içereceğini belirtti.

Altın piyasasında yaşanan sahtecilikle mücadele etmek ve tüketicilerin güvenini sağlamak adına, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na bağlı Darphane, gram altınlar için yeni bir güvenlik önlemi başlatıyor. Altın alım-satım işlemlerinde karşılaşılan sahtecilik sorunlarına kalıcı bir çözüm getiren bu yenilikçi adım, gram altınların özel ambalaj ve etiketleme ile tüketicilere sunulmasını amaçlıyor.

HER ALTIN İZLENEBİLİR HALE GELECEK

Bu inovatif sistem, her bir gram altının Darphane tarafından sağlanan benzersiz bir kod ile takip edilmesini sağlayacak. Bu kod, altının tüm özelliklerini ve geçmişini barındırarak tüketicilere gerçeklik ve değer konusunda tam bir güven sağlayacak.

Altın yatırımı yaparken sıklıkla karşılaşılan güven sorunu, yeni takip sistemi ile tarih olacak. Bu sistem, kuyumcu ve müşteri arasındaki güven sorununu ortadan kaldırarak altın ve diğer kıymetli madenlerin piyasada daha şeffaf ve güvenilir bir şekilde dolaşımını sağlamayı hedefliyor.

Yeni uygulamaya göre, satışa sunulan her gram altın sertifika ve özel ambalaj ile birlikte gelecek. Bu, alıcılara altının saflığı ve orijinalliği konusunda ekstra bir güven sağlayacak. Yenilikler sadece altınla sınırlı kalmayacak, aynı zamanda gümüş, platin ve paladyum gibi diğer kıymetli metalleri de kapsayacak.

Bir gram ve üzeri miktarlarda üretilen bu metaller, Darphane tarafından belirlenen standartlara uygun olarak sertifikalı ve özel ambalajlar içinde satılacak. Darphanenin başlattığı bu devrim niteliğindeki takip sistemi, Türkiye'nin altın piyasasında güveni yeniden inşa etmek için önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Bu adım, tüketicilere sağlanan güvenle birlikte piyasadaki sahtecilik sorunlarına etkili bir çözüm sunmayı amaçlıyor.