Çapanoğlu Büyük Camii’nde yapılan buluşmaya İç Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Hamide Taşarslan Erdil, Sürmeli Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Muhammet Korkmaz Çetin, Yozgat Rehabilitasyon Merkezi Müdür Yardımcısı Burhan Kahraman ve İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlileri de katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından engelli vatandaşların cami hizmetlerinden azami derecede istifade edebilmesini temin etmek, cami merkezli din hizmetlerinde etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla başlatılan “Engelsiz Cami, Engelsiz İbadet” projesi kapsamında cami buluşması ve iftar programı düzenlediği ifade edildi.

Çapanoğlu Büyük Camii’nde yapılan buluşmada İl Müftü Yardımcısı Mustafa Balcıoğlu engelli vatandaşlara hitap etti. Engelli vatandaşlar için cami görevlileri tarafında Kur’an-ı Kerim ve kaside okunmasının ardından dua edildi.

Cami buluşması akabinde engelli vatandaşlar ve aileleri ile İl Müftülüğünün hazırladığı iftar programında bir araya gelindi. Haber Merkezi