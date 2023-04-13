Yozgat 'ta, İYİ Parti listelerinde seçimlere girecek olan Cumhuriyet Halk Partisi Saadet Partisi Demokrat Parti Deva Partisi Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanları 14 Mayıs ta yapılacak olan 13. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin koordinasyonu konusunda istişarelerde bulundu.

Partilerden ortak yapılan açıklamada; 15 Nisan Cumartesi Saat 16.00 da Sakarya cd. Cumhuriyet Meydanı Yozgat adresinde milletvekili adaylarımız ve halkımızın katılımıyla Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı yapacağız, ardından Yimpaş AVM toplantı salonunda iftar programı düzenleyeceğiz tüm halkımız davetlidir. Millet İttifakı olarak Tarih Yazacağız. Millet İttifakı Genel Başkanları tarafından alınan karar gereği Yozgat 'ta İYİ Parti listelerinden seçime gireceğiz. Yozgat 'ta kullanılacak olan oy pusulasında sadece İYİ PARTİ amblemi olacak, Millet İttifakı partilerini destekleyen halkımızın Pusulada Milletvekili tercihinde İYİ Parti Amblemine, Cumhurbaşkanı oyunu Kemal Kılıçdaroğlu’na kullanacak. İYİ Parti Listelerinden seçime girecek olan Millet İttifakı Milletvekili adaylarımız; uzun dönem Tarım orman ve Köy işleri Bakanı ve Maliye Bakanlığı yapan Sayın Lütfullah Kayalar, Milletvekilimiz Sayın Ali Keven, İsmail Yılmaz ve Nafiye Balçık ile seçimlere katılacağız, adaylarımızı tebrik ediyor başarılar diliyoruz. Allah'ın izni, siz çok kıymetli halkımızın desteği ile tarihi bir başarı göstereceğimiz, tarih yazacağımız. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun birinci turda seçilmesi ve Millet İttifakı milletvekili adaylarımızın tamamını meclise göndermek için Millet İttifak il ve ilçe teşkilatları olarak hep birlikte, etkin çalışma sağlayacağız, Bu seçimde sandık güvenliğini çok önemsiyoruz, sandık güvenliği konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi noktasında yetkili kurumlarla iletişim halinde olacağız. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Seçimlerin Ülkemize Milletimize Yozgat ilimize ve ilçelerimize hayırlı olmasının diliyoruz.

Biz Millet İttifakı olarak, Şiddet dilinden uzak duracağız. Bölen değil birleştiren, Ayrıştıran değil kucaklaşan olacağız. Kazanan Yozgat Kazana Türkiye olacak. Yozgat hak ettiği hizmetlere kavuşacak, Sana Söz Yozgat Yeni Baharlar Gelecek, Sanasöz Umut Bitmeyecek. Haber Merkezi