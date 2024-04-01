Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hasan Hakanoğlu kazandı.

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu yaptığı açıklamada; “Benim vefakar, kadirşinas hemşehrilerime verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Çiçekdağı eser siyasetini tercih ederek, geleceğine emin ve güçlü adımlarla hız kesmeden devam ediyor. Kazanan Çiçekdağımız olmuştur” dedi.

HASAN HAKANOĞLU KİMDİR?

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde 1981'de doğan Hasan Hakanoğlu, ilk, orta ve lise eğitimini Çiçekdağı'nda tamamladı.

Konya Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu Hakanoğlu, kendisine ait inşaat mühendisliği ofisinde çalışmalarını sürdürdü. AK Parti Çiçekdağı İlçe Başkanlığı görevini de yürüten Hakanoğlu, 2019'da AK Parti'den Çiçekdağı Belediye Başkanı seçildi.